ليبيا تخطف 22 قلادة في بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت بالمركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه في تونس بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام التي أشرف عليها ونظمها الاتحاد الليبي للعبة بالتعاون مع الاتحاد التونسي.

ونجحت ليبيا في حصد (7) قلائد ذهبية و7 قلائد فضية و8 برونزيات، وتوجت بلقب بطل الأبطال للمان فيزيك، والقلادة الذهبية عن طريق الرياضي عاشور أحمد وفِي ذات الفئة نالت القلادة البرونزية عن طريق الرياضي عماد بن رمضان.

وخطف منتخبنا القلادة الذهبية في فئة فيزيك (176) س عن طريق الرياضي عاشور أحمد ، كمت حققت الترتيب الثالث والقلادة البرونزية في فئة مان فيزيك (173) س عن طريق الرياضي مهند خميس، و نالت القلادة البرونزية عن طريق الرياضي، مراد عبدالرحيم.

ونالت ليبيا القلادة الذهبية في مان فيزيك (179) س عن طريق الرياضي عماد بن رمضان، والقلادة الفضية عن طريق الرياضي عثمان أبوبكر الحداد، والقلادة البرونزية عن طريق الرياضي عبدالناصر أحمد.

أما فئة مان فيزيك (182) س فنالت القلادة البرونزية عن طريق الرياضي محمد إبراهيم.

وفي فئة ( كلاسيك ) مافوق 175 فتحصل الرياضي زياد صالح الدرسي على القلادة الذهبية وتوج الدرسي بفضية لقب بطل الأبطال كلاسيك.

وفي فئة بناء الأجسام (70) ك فكانت القلادة الذهبية من نصيب الرياضي الحسن أحمد سليمان، ونال القلادة الفضية الرياضي أيوب علي فرج، وجاءت القلادة البرونزية للرياضي عبدالمالك محمد الشين .

وسيطرت ليبيا على فئة بناء الاجسام (75) ك ونالت القلادة الذهبية عن طريق الرياضي محمد سعيد، و القلادة الفضية عن طريق الرياضي خالد إبراهيم أحمد، و القلادة البرونزية عن طريق الرياضي إبراهيم خليل.

وكذلك شهدت فئة بناء الأجسام (80) ك فوز ليبي كاسح حيث نال القلادة الذهبية الرياضي عمر الميلودي، وخطف القلادة الفضية الرياضي أمير علي، وتوج بالقلادة البرونزية الرياضي صلاح سعيد.

أما في وزن (85) فكانت القلادة البرونزية من نصيب الرياضي حسين ذياب، وحققت ليبيا فضية بناء الأجسام (100) ك، عن طريق الرياضي إبراهيم امبارك، وبرونزية (100 مافوق )ك عن طريق الرياضي يحى محمد الوسيع.

وفِي لقب بطل الأبطال بناء الأجسام توجت ليبيا بالقلادة الفضية عن طريق الرياضي عمر الميلودي، والقلادة البرونزية عن طريق الرياضي محمد سعيد.

وشارك في البطولة 88 رياضي من ليبيا تونس الجزائر فيما اعتذرت المغرب عن المشاركة.

وحضر البطولة شخصيات رياضية عالية المستوى على رأسها رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وروساء اتحادات ليبيا وتونس والجزائر إضافة إلى عديد الشخصيات المهتمة باللعبة.

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