حصاد الدوريات الأوروبية الكبرى لجولة نهاية العام

لم تشهد الجولة الختامية لعام 2019 تغييرات كبيرة على فرق الصدارة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، ويعد فك الشراكة بين برشلونة وريال مدريد وانفراد برشلونة بصدارة الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وسقوط الميلان بخماسية أمام أتلانتا ومانشستر يونايتد أمام واتفورد وانتصار السيتي على ليستر أبرز أحداث هذه الجولة.

استطاع إنتر ميلان تنصيب نفسه كبطل لمرحلة الشتاء من الدوري الإيطالي بعد أن حقق فوزا كبيرا على جنوى برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من لوكاكو هدفين، واسبوزيتو من ركلة جزاء ليكون أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ النيراتزوري وغاليا دريني وبهذا الفوز رفع الإنتر رصيده ل42 نقطة في صدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن حامل اللقب يوفنتوس.

وكان يوفنتوس افتتح الجولة بالانتصار على فريق مدينة جنوى الثاني سامبدوريا بهدفين لهدف في مباراة كان نجمها الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45 بعد ارتقاء بلغ ارتفاعه 2.56 سم.

وتقدم اليوفي أولا بهدف ديبالا في الدقيقة 19 وعدل السامب في الدقيقة 35 عن طريق كابراري، قبل أن يحسم الدون المواجهة بهدفه الرائع.

وواصل روما نتائجه المميزة، وعاد من ملعب أرتيموفرانكي في فلورنسا بفوز كبير على فيورنتيا بأربعة أهداف لهدف، سجل أهداف روما كل من دزيكو، كولاروف، بيلغريني، وزانيلو في حين سجل باديلي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وتعرض ميلان لخسارة قاسية أمام مستضيفه أتلانتا بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من جوميز، بازاليتيش، إيليشيش هدفين، وموريل.

وحقق نابولي أول انتصار له تحت قيادة مدربه الجديد غاتوزو، وجاء هذا الفوز على حساب ساسولو بهدفين لهدف، تقدم ساسولو أولا عن طريق تراوري في الدقيقة 29، وعدل آلان لنابولي في الدقيقة 57، وفي الوقت بدل الضائع سجل مدافع ساسولو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه مانحا أبناء الجنوب نقاط المباراة الثلاث.

وفي بقية المباريات فاز سبال على تورينو 2-1، وأدونيزي على كالياري 2-1، وبولونيا على ليتشي 3-2، في حين تعادل بارما مع بريشيا 1-1، وتأجلت لعبة لاتسيووهيلاس فيرونا لمشاركة لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي.

ترتيب فرق الصدارة:

1. الإنتر 42 نقطة.

2. يوفنتوس 42 نقطة.

3. لاتسيو 36 نقطة.

4. روما 35 نقطة.

5. أتلانتا 31 نقطة.

سجل ليفربول غيابه عن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بلقبها، وعلى الرغم من غيابه وتأجيل مباراته في هذه الجولة إلا أن وصيفه ليستر فشل في تقليص الفارق بينهما بعد أن تعرض لخسارة في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي الثالث بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح هداف الدوري جيمي فاردي النتيجة لمصلحة الثعالب إلا أن السيتي رد بثلاثة تناوب على تسجيلها كل من رياض محرز، غوندوغان من ركلة جزاء، وغابرييل جيسوس.

وفي الديربي اللندني الذي جمع توتنهام بضيفه تشيلسي تمكن التلميذ فرانك لامبارد من التفوق على أستاذه جوزيه مورينو وهزمه في ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ويليان في مباراة تفوق فيها البلوز على السبيرز بكل شيء، وشهد اللقاء تلقي الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام لبطاقة حمراء عند الدقيقة 62، وبهذا الفوز عزز تشلسي رصيده في المركز الرابع ب32 نقطة.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة أمام واتفورد متذيل الترتيب بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 بعد خطأ فادح من الحارس ديخيا، وبعد 4 دقائق أضاف واتفورد الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات تعادل أرسنال مع أيفرتون دون أهداف، وفاز ساوثهامتون على أستون فيلا 3-1، ونيوكاسل على كريستال بالاس 1-0، وبيرنلي على بورنموث 1-0، وشفيلد على برايتون بذات النتيجة، وولفرهامتون على نوريتش 2-1.

ترتيب فرق الصدارة:

1. ليفربول 49 نقطة.

2. ليستر سيتي 39 نقطة.

3. مانشستر سيتي 38 نقطة.

4. تشيلسي 32 نقطة.

5. شفيليد يونايتد 28 نقطة.

شهدت الجولة 18 من الدوري الإسباني فض الشراكة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة بعد فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ضيفه أتلتيك بلباو، وفوز برشلونة على ضيفه ديبورتيفو ألافيش.

فعلى أرضية ملعب الكامب نو ودع برشلونة العام 2019 بأبهى صورة ممكنة، حيث استطاع البلوغرانا تحقيق الفوز على ألافيش بأربعة أهداف لهدف، في مباراة شهدت احتفالات بمناسبة مرور 10 سنوات على السداسية التاريخية التي حققها الفريق في العام 2009.

سجل أهداف الفريق الكاتلوني كل من غريزمان، ميسي، فيدال وسواريز، في حين سجل بيري بونس هدف الشرف للضيوف.

وفشل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور للتفوق على الفريق الباسكي أتلتيك بلباو، وانقاد الفريق لتعادل سلبي في مباراة أهدر خلالها الفريق الملكي عدة فرص محققة للتسجيل، حيث ارتطمت كراته بالعارضة والقائمين 3 مرات، وباتت مسألة غياب النجاعة الهجومية تقلق مشجعي النادي الملكي.

وحقق إشبيلية فوزا ثمينا على ريال مايوركا بهدفين نظيفين رافعا من خلالهما رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.

وعاد أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من أرض ريال بيتيس حيث استطاع التفوق على أصحاب الأرض بنتيجة هدفين لهدف لينهي فريق الهنود الحمر العام 2019 بالمركز الرابع.

وفي بقية المباريات تعادل فالنسيا مع بلد الوليد 1-1، وفاز إيبار على غرناطة 3-0، وفياريال على خيتافي 1-0، وليجانيس على إسبانيول 2-0، وليفانتي على سيلتا فيغو 3-1، وريال سوسيداد على أوساسونا 4-3.

ترتيب فرق الصدارة:

1. برشلونة 39 نقطة.

2. ريال مدريد 37 نقطة.

3. إشبيلية 34 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد 32 نقطة.

5. ريال سوسيداد 31 نقطة.

في المرحلة الختامية لذهاب الدوري الألماني استطاع لايبزيج تعزيز صدارته والحصول على لقب بطل الذهاب للدوري الألماني بعد منافسة قوية، حيث تبادلت عدة فرق الصدارة خلال مرحلة الذهاب قبل أن تستقر أخيرا على لايبزيج.

ففي المرحلة 17 حقق لايبزيج فوزا ثمينا على أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدف، وعلى الرغم من تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 8 إلا أن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف سجلت في الدقائق 68، 80، و89، وبهذا الفوز رفع لايبزيج رصيده ل37 نقطة في الصدارة.

وفشل بروسيا مونشنغلادباخ في مشاركة لايبزيج الصدارة بعدما تعادل سلبيا على أرضية ملعب هيرتا برلين.

من جانبه اختتم بايرن ميونخ العام 2019 بفوز صعب على فولفسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما زيركزي غنابري في الدقيقتين 85 و89 على التوالي.

وانقاد بروسيا دورتموند للخسارة على أرضية ملعب هوفنهايم بهدفين لهدف، وعلى الرغم من تقدم دورتموند بالنتيجة في الدقيقة 17 عن طريق ماريو غوتزه، إلا أن أصحاب الأرض استطاعوا قلب النتيجة في آخر 12 دقيقة وسجلوا هدفين في الدقيقتين 79 و87.

وفي بقية المباريات تعادل شالكه مع فرايبورغ 2-2، وفاز كولن على فيردر بريمن 1-0، وباير ليفركوزن على ماينز بذات النتيجة، كما فاز فورتونا دوسلدورف على يونيون برلين، وبادربون على إنتراخت فرانكفورت بنفس النتيجة 2-1.

ترتيب فرق الصدارة:

1. لايبزيج 37 نقطة.

2. بروسيا مونشنغلادباخ 35 نقطة.

3. بايرن ميونخ 33 نقطة.

4. بروسيا دورتموند 30 نقطة.

5. شالكه 30 نقطة.

كما هو متوقع استطاع باريس سان جيرمان تنصيب نفسه كبطل للشتاء دون عناء يذكر، ففي آخر جولات العام حقق الفريق الباريسي فوزا سهلا على أميان ب4-1، سجل أهداف الفريق العاصمي كل من مبابي هدفين، نيمار، وإيكاردي، في حين سجل ميندوزا هدف الضيوف الوحيد وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 45 بفارق 7 نقاط عن مرسيليا الثاني.

وحقق مرسيليا فوزا مهما على تيم أولمبيك بثلاثة أهداف لهدف رفعت رصيده ل38 نقطة في المركز الثاني.

واختتم موناكو العام 2019 بأبهى صورة ممكنة بعد أن حقق فوزا كبيرا على ليل بخمسة أهداف لهدف.

من جانبه واصل ليون مسلسل نتائجه السلبية وتعادل مع فريق ريمس بهدف لمثله، ليحتل الفريق المركز 12 مع نهاية القسم الأول من الموسم.

وفي بقية المباريات فاز مونبلييه على ستادبريست 4-0، وأنجيه على نانت 2-1، وستراسبورغ على سانت إيتيان بذات النتيجة، ورين على بوردو بهدف نظيف، ونيس على تولوز 3-0، في حين تعادل ديجون مع ميتز 2-2.

ترتيب فرق الصدارة:

1. باريس سان جيرمان 45 نقطة.

2. مرسيليا 38 نقطة.

3. رين 33 نقطة.

4. ليل 31 نقطة.

5. نانت 29 نقطة.

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