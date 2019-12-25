“الهوني”: أمر رائع أن أسجل اسمي في التاريخ بجوار رونالدو وسواريز

عقد الدولي الليبي حمدو الهوني، مؤخرًا، مقابلة تلفزيونية مع القناة التاسعة التونسية، للحديث عن تألقه مع ناديه الترجي، وتتويجه بلقب هداف بطولة كأس العالم للأندية.

وأعرب الهوني عن سعادته بالتتويج بلقب الهداف، مضيفًا أن التتويج سيسجل في تاريخه، مضيفًا أن التصنيف بجوار لاعبين كبار مثل كريستانو رونالدو وسواريز أمر رائع.

وقال الهوني إن فكرة انتقاله للترجي التونسي ومغادرة البرتغال كانت غير مرحب بها لدى كثير من الليبيين، مضيفًا أن الوضع تغير الآن والجميع أصبح لديه رأي أخر بعد التألق مع النادي التونسي.

وأشار الهوني إلى أنه كان يمتلك عرضًا من نادي الريان القطري، إلا أنه فضل التعاقد مع الترجي، مضيفًا أن الجانب المادي هو أخر شيء يفكر به.

وقال الهوني إن زملاءه بالترجي رحبوا به بشكل كبير، موكدًا أن الفريق يمتلك جمهورًا مساندًا ولديه وعي وثقافة رياضية.

وأضاف الهوني أنه يقضي معظم أوقاته بتونس إما مع زوجته، أو بصحبة زميله طه ياسين الخنسيي.

وكشف الهوني أنه يعشق تناول “الكسكسي”، مضيفًا أنه حرم من تناول الطعام الشمال أفريقي طيلة فترة احترافه بالبرتغال، مؤكدًا أن زوجته تجيد طهيه بطريقة رائعة.

وحول أفضل لاعب يفضل مشاهدته، أكد إنه النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، مضيفًا أنه يعشقه منذ الصغر ويستمتع بمشاهدته في الملعلب.

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