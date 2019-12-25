استعدادات أكاديمية الفنون القتالية والصالات المتوامة للمشاركة في البطولة المغاربية

تواصل أكاديمية الفنون القتالية والصالات المتوامة، تحضيراتها الجادة والقوية، استعدادًا للمشاركة في البطولة المغاربية التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وانطلق فجر الثلاثاء، وفد أكاديمية الفنون القتالية والصالات المتوامة، بعدد 23 رياضيًا قاصدين دولة تونس الشقيقة، للمشاركة في البطولة المغاربية.

وتحظى أكاديمية الفنون القتالية، بدعم كبير من بشير القنطري، رئيس الهيئة الليبية للشباب والرياضة، حيث أبدى إعجابًا كبيرًا بها وبما تحققه من إنجازات.

يذكر أن بشير القنطري، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، قد عقد اجتماعا هاما، أواخر نوفمبر الماضي، مع يوسف جرود، مدير أكاديمية الفنون القتالية ورئيس الاتحاد الفرعي للتايكوندو.

وعرض يوسف جرود، مخرجات أكاديمية الفنون القتالية ونتائجها المبهرة محليا ودوليًا، على “القنطري”، خلال الجلسة التي عقدت بمقر الشباب والرياضة.

يشار إلى أن قاعة أكاديمية الفنون القتالية جامعة المرقب، استضافت بطولة التايكوندو، يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، التي كانت تحت إشراف الاتحاد الفرعي.

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