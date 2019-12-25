المنتخب الوطني (A) يحرز فضية بطولة غرداية للطائرة الشاطئية

تمكن المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية (A)، من حصد الميدالية الفضية، ببطولة غرداية الدولية للكرة الطائرة على الرمال في نسختها الثانية، التي أقيمت بمدينة غرداية الجزائرية خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني (A)، فؤاد رجب المعروق وسلطان خالد الهوش، فيما يمثل المنتخب الوطني (B)، رواد رجب رويحة وعبد الرحمن سليمان أبوزريبة.

وحصد المنتخب الوطني (A) الترتيب الثاني بعد خسارته من المنتخب التونسي بنتيجة (2/0)، والمنتخب الوطني (B) جاء في الترتيب الرابع بعد خسارته بنتيجة (2/0) من المنتخب الجزائري (A).

يشار إلى أن المنتخب الوطني الليبي، كان بطل النسخة الأولى لبطولة غرداية الدولية للكرة الطائرة على الرمال.

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