مورينيو: قرار إيقاف سون قاسِ.. والمداورة هي الحل في ضغط المباريات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير أن فريقه سيفتقد بشدة إلى خدمات الكوري الجنوبي هيونج-مين سون، خلال مواجهة برايتون المقرر لها بعد غد الخميس في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسيغيب سون عن اللقاء بعد ايقافه لـ 3 مباررت إثر طرده أمام تشيلسي بعد اعتدائه على الألماني أنطونيو روديجر مدافع البلوز، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، وانتهت بفوز السبيرز بهدفين دون رد، في الجولة الـ18 من عمرمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الذي عقد مساء الثلاثاء، قائلا :”تقنية الفيديو موجودة لي ولفرانك لامبارد من أجل الاتفاق، في حالة سون، فرانك لامبارد يرغب بطرده، أنا لا، أنت لا تعلم، حتى في هذه الغرفة سيتواجد بعض الأشخاص الذين يوافقون والذي لا يوافقون على هذا الأمر.”

وواصل مورينيو حديثه قائلا عن غياب سون:”بالتأكيد، تشكيلتنا ليست كبيرة، لا نملك الكثير من اللاعبين، في هذه المرحلة من الطبيعي التفكير في المداورة ومن الصعب على اللاعبين لعب كل لقاء، علينا التأقلم على ذلك ومحاربة الفساد، ولفعل ذلك علينا تقديم أقصى ما لدينا ومحاولة تحقيق نتيجة جيدة.”

وواصل المدرب البرتغالي قائلا عن مدرب برايتون :”أرغب في الحديث عما قام به كريس هوتون، بوتر هنا منذ أشهر قليلة، كريس منذ أعوام وقام بعمل رائع في التشامبيونشيب، كان قريبًا من الصعود، ثم صعد بالفريق، حافظ عليهم في الدوري وأعطاهم الاستقرار.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة بعد مرور 18 جولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية