الجرائم الكروية.. 4 ركلات جزاء توقف حكما دوليا للأبد

اتحاد كرة القدم في المغرب تعلن إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة [ الخليج أنلاين]

بعدما ارتكب “أخطاء جسيمة” خلال مباراة في الدوري المحلي، أعلن اتحاد كرة القدم في المغرب إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة.

وأصدر الاتحاد بيانا، أكد فيه وضع حد لمسيرة التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وأثرت في نتيجة مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، السبت.

وخلال المباراة التي أقيمت في المرحلة العاشرة من الدوري المغربي، احتسب الحكم صاحب الـ44 عاما، 4 ركلات جزاء مشكوك في صحتها لصالح خريبكة.

ويحتل خريبكة المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري بـ10 نقاط من 9 مباريات، بفارق 10 نقاط عن المتصدر نهضة بركان الذي خاض 8 مباريات، بينما يقبع يوسفية برشيد في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط من 8 لقاءات

