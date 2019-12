ريال مدريد.. يقرر استعادة نجمه المتألق مارتن أوديغارد في الصيف المقبل

مارتن أوديغارد داخل صفوف ريال سوسيداد [انترنت]

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط مبكرا، لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة، ويسعى النادي الملكي لتجديد الدماء في الفريق، بناء على رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني، بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين الكبار خلال الموسم الجاري.

عودة أوديغارد

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ريال مدريد قرر استعادة النرويجي مارتن أوديغارد نجم الفريق الشاب والمعار إلى ريال سوسيداد.

ويمتد عقد إعارة أوديغارد إلى سوسيداد حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وريال سوسيداد ستسهل عودة أوديغارد المبكرة في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الحالي.

ودفع تألق النجم النرويجي الشاب خلال المرحلة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم مسؤولي الميرنغي لإعادة التفكير بشأن إعارته.

عقد غامض

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد وريال سوسيداد بخصوص إعارة أوديغارد غامض إلى حد كبير.

وأضافت أن إعارة اللاعب إلى سوسيداد تمتد لموسم واحد طبقا للعقد الرسمي، إلا أن هناك اتفاقا بين الناديين على استمرار اللاعب النرويجي ذي الـ21 عاما لموسم آخر مع سوسيداد.

وكان أوديغارد قد طلب من إدارة ريال مدريد منحه حرية اختيار الفريق الذي سيلعب له، بعد أن خرج معارا في مرتين إلى هيرنيفين وفيتيس الهولنديين.

واختار أوديغارد اللاعب لريال سوسيداد على الرغم من إغراءات باير ليفركوزن الألماني الذي حاول الفوز بخدمات اللاعب.

تطور مذهل

وأوضحت ”آس“ أن ريال مدريد وحتى أوديغارد نفسه لم يتوقعا هذا الانفجار الكبير لموهبة الشاب النرويجي في أول مواسمه مع ريال سوسيداد.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤمنا بقدرات أوديغارد وقدرته على العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الملكي.

وأبرزت الصحيفة، تصريحا سابقا لبيريز في مايو الماضي، قال فيه: ”خلال عامين سيكون أوديغارد نجما لريال مدريد، منذ مغادرته ومن الواضح أنه سيعود مرة أخرى“.

وأبهر أوديغارد الجميع بمستواه الرائع هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 5 في 16 مباراة، كما يعتبر من أفضل الممررين في الليغا.

وشكل النجم البالغ 21 عاما ثنائيا متناغما مع نجم إسبانيا ميكيل أويارزابال، ليكون ريال سوسيداد هو المفاجأة السارة لجماهير الليجا هذا الموسم باحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب.

يذكر أن النجم المعار الآخر أشرف حكيمي سيعود على الأرجح أيضا إلى ريال مدريد هذا الموسم، بعدما بات من أهم الأسماء في تشكيلة بروسيا دورتموند الألماني.

