حكم ليبي يترشّح لدورة الألعاب العالمية 2021

بعث الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ برقية تهنئة إلى الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ بمناسبة حصول الحكم الدولي الليبي أحمد السني على كرت الترشح الذهبي إلى دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021.

وستكون رياضة الكيك بوكسينغ ضمن الرياضات المعتمدة في هذه الدورة حيث يختار الاتحاد الدولي أبرز الحكام المتميزين في العالم لإدارة منافسات هذا الحدث الدولي.

وقد جاء اختيار السني بعد المستوى العالي في إدارة النزالات الذي قدمه أمام لجنة التحكيم الدولية خلال مشاركته الأخيرة في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية.

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