اخبار الرياضة

النصر يطير إلى جوهانسبرغ استعداداً لمواجهة بيدفيست

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادرت بعثة فريق النصر العاصمة القاهرة متوجهة إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا تحضيرا لمواجهة بيدفيست في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكونفدرالية .

وتسافر بعثة الفريق الأول للنصر من القاهرة مباشرة إلى جوهانسبرغ في رحلة تستغرق أكثر من تسع ساعات لتصل البعثة وتبدأ بعدها مرحلة التحضير النهائية قبل المواجهة الأحد المقبل

ويسعى النصر للعودة بنتيجة إيجابية أمام بيدفيست الجنوب أفريقي للمحافظة على آماله في التأهل للدور المقبل، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام دجوليبيا المالي على ملعب السلام في القاهرة، قبل الخسارة أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل ليتراجع النصر للمركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة ويتبقى له أربع مباريات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك