النصر يطير إلى جوهانسبرغ استعداداً لمواجهة بيدفيست

غادرت بعثة فريق النصر العاصمة القاهرة متوجهة إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا تحضيرا لمواجهة بيدفيست في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكونفدرالية .

وتسافر بعثة الفريق الأول للنصر من القاهرة مباشرة إلى جوهانسبرغ في رحلة تستغرق أكثر من تسع ساعات لتصل البعثة وتبدأ بعدها مرحلة التحضير النهائية قبل المواجهة الأحد المقبل

ويسعى النصر للعودة بنتيجة إيجابية أمام بيدفيست الجنوب أفريقي للمحافظة على آماله في التأهل للدور المقبل، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام دجوليبيا المالي على ملعب السلام في القاهرة، قبل الخسارة أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل ليتراجع النصر للمركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة ويتبقى له أربع مباريات.

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