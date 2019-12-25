منتخب المحليين يبدأ تحضيراته للشان بطرابلس وبنغازي

سيبدأ المنتخب الوطني للمحليين تجمعه الأول تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي على مجموعتين في إطار الخطة التي وضعها من اجل التجهيز للمرحلة القادمة واحتمالية المشاركة في الشان.

وسيكون تجمع منتخب المحليين على مجموعتين مقسمتين على المنطقتين الشرقية والغربية حيث سيكون تجمع المنطقة الغربية في طرابلس بقيادة المدرب أكرم الهمالي بمشاركة ثلاثة عشر لاعبا سيخوضون تدريبات لرفع اللياقة البدنية.

وسيقود المدرب محمد البوسيفي مجموعة المنطقة الشرقية بمشاركة اثني عشر لاعبا لكن التحضيرات ستبدأ بسبعة لاعبين إلى حين التحاق لاعبي النصر بالمجموعة نظرا لارتباطهم بالفريق في مشاركته الأفريقية.

ولم يتأكد بعد قرار مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين العام المقبل حيث ينتظر اجتماع اتحاد الكرة من أجل التأكيد على المشاركة وإرسال طلب للكاف للدخول بدلا عن تونس التي أعلنت انسحابها الأيام الماضية.

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