تنظيم بطولة الميني فوت بين صبراتة وصرمان

حضر 12 فريقا من الساحل الغربي والجبل وطرابلس وزليتن، لتقديم أوراق اعتمادهم والمنافسة على لقب بطولة النخبة الدولية لكرة القدم المصغرة (الميني فوت) بنظام أربعة مجموعات.

المشاركة من دول الجوار كانت حاضرة وتمثلت في شخصيات عدة كرئيس بطولة الصداقة لكرة القدم المصغرة ورئيس فريق شباب العاصمة لكرة القدم المصغرة في تونس وبحضور رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الخامسة ونائب رئيس نادي الجيل الصاعد في الجزائر.

وكانت هذه البطولة قد انطلقت صباح يوم الاثنين وقد تفوق فريق شباب صبراتة في اللقاء الافتتاحي الأول ضمن مباريات ملعب دار تليل على شباب طرابلس بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي اللقاء الثاني صقور العلالقة يتفوق على النجم الرباطي بأربعة أهداف لصفر، والأيام الأربعة القادمة ستحدد هوية البطل في البطولة تحديدا يوم الجمعة السابع والعشرين من ديسمبر الحالي.

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