ليفربول يرحل لمواجهة ليستر في قمة “البوكسينغ داي”

تقرير 218

بعد الأشهر الماضية التي توج بها ليفربول بثلاثة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية، يتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تلعب دورا بارزا في حسم لقب البريمرليغ الذي طال انتظاره عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي في قمة الأسبوع الـ19.

ويحتل الريدز الصدارة بفارق عشر نقاط عن مضيفه ليستر صاحب المرتبة الثانية مع بقاء مباراة مؤجلة بسبب ارتباط أبناء المدرب يورغن كلوب بالمشاركة في مونديال الأندية، هذا العام يعد الرابع الذي يحتل فيه ليفربول صدارة البريمرليغ خلال فترة الأعياد لكنه أخفق في المرات الثلاث الماضية في مواصلة مشواره نحو منصة التتويج المحلية الغائبة منذ زمن بعيد.

الأمر يبدو مختلفا هذه المرة، تألق ليفربول في هذا الموسم وعدم تلقيه لأي هزيمة خلال أربع وثلاثين مباراة بالدوري بحساب مباريات الموسم الماضي حيث حقق ستة عشر انتصارا خلال سبع عشرة مباراة خاضها في الدوري خلال الموسم الحالي .

أما ليستر سيتي فسيحاول تقليص الفجوة بينه وبين ليفربول في صراعه على اللقب، وبعد موسم كان من المتوقع أن ينافس فيه الفوكس على مركز مؤهل لدوري الأبطال.

لقب يسعى لاقتناصه ليفربول بعد غياب منذ 1990، فمواجهة ليستر تعد مفتاحا لحسم أهم لقب منتظر لجمهور الريدز في ليلة البوكسينغ داي والهدف الابتعاد عن ليستر الذي خسر مواجهة الذهاب لكنه يقدم موسما استثنائيا وضعه بين كبار البريمرليغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية