نجاح بطولة “محمد مخلوف” للقوة البدنية في بنغازي..ووعود بأن تكون معتمدة أفريقيًا

أخبار ليبيا24- خاص

تعهد رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية المغربي مأمون محمد بأن تعتمد بطولة “محمد مخلوف” حتي تكون معتمدة أفريقيًا وليست مهرجان فقط.

وأضاف محمد خلال مؤتمر صحفي أقيم عقب البطولة أن هذه الخطوة تأتي لما لوحظ من تنظيم و حسن استقبال في هذه البطولة التي أقيمت في مدينة بنغازي.

ومن جهته تعهد أيضًا رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية الكسبورغي غوستين أثناء مداخلة مدتها حوالي 10 دقائق بأن تقام بطولة أفريقيا للقوة البدنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد غوستين أنه لاحظ من خلال النقل المباشر لبطولة “محمد مخلوف” الدولية حسن التنافس و التنظيم و الاستقبال.

واختتمت بطولة “محمد مخلوف” الدولية للقوة البدنية خلال الأيام القليلة الماضية والتي أقيمت على مدة يومين بمجمع سليمان الضراط بمشاركة عدة منتخبات عربية وأفريقية وهي مصر و تونس والمغرب و سوريا و فلسطين و بنين والدولة المنظمة ليبيا.

وأقيم بالمناسبة حفلاً ختاميًا بمسرح الطفل في بنغازي وبحضور عدة شخصيات في الحكومة الليبية المؤقتة ومسؤول مجلس الرياضة في مدينة بنغازي وعدد من روؤساء الأندية الليبية والشخصيات أبرزهم رئيس الاتحاد الأفريقي المغربي مأمون محمد.

وأحرزت ليبيا كالعادة لقب البطولة وتحصلت دولة بنين على الترتيب الثاني و مصر على الترتيب الثالث و سوريا على الترتيب الرابع.

وتم خلال البطولة تحطيم عدة أرقام عربية و أفريقية من الأبطال الليبين حيث تعتبر ليبيا المصنفة رقم واحد عربية وأفريقيا في لعبة القوة البدنية.

وقام رئيس الاتحاد الأفريقي بزيارة لعدة أندية في بنغازي منها الهلال الذهبي ونادي النصر ونادي الأهلي و غيرها من الأندية والتقى بروؤساء الأندية الذين قدموا له الدروع و الشعارات كما زار عدة شخصيات في الوسط الرياضي في بنغازي منهم الصحفي فيصل فخري و المرافق الطبي الحاج هاشم الفلاح.

وختم محمد زيارته في بنغازي بزيارة قبر مؤسس لعبة القوة البدنية في ليبيا الراحل”محمد مخلوف”.

والراحل “محمد عبد السميع مخلوف”من مواليد 1968، أسس لعبة القوة البدنية ببنغازي العام 1985، وفي العام 1986 حصل على لقب «بطل الأبطال» في أول بطولة للقوة البدنية ببنغازي.

توِّج ببطولة ليبيا للقوة البدنية أعوام 89 و90 و91 و93 و1994، وتوج ببطولة أفريقيا العام 1991، وخامس العالم بساحل العاج العام 1991، كما ساهم في تدريب عدد من الأبطال في لعبتي كمال الأجسام والقوه البدنية (أسوياء ومعاقين)، ومن بينهم البطل العالمي في القوة البدنية للمعاقين عبد الرحيم الزوي.

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