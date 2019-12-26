“جوهرة سالزبورغ” يقترب من صفوف يوفنتوس

كشفت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قد وافق على العرض المقدم من يوفنتوس لضمه من سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات .

وأوضحت الصحيفة أن هالاند البالغ تسعة عشر عاما يقترب من التواجد في ملعب أليانز ستاديوم حيث قدم البيانكونيري ثلاثين مليون يورو لضمه بعد تألقه مع سالزبورغ، كما نشرت الصحيفة أن عقد اللاعب مع السيدة العجوز سيكون لمدة خمسة مواسم مقابل راتب يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو.

ولعب هالاند اثنتين وعشرين مباراة بقميص سالزبورغ في جل المسابقات الموسم الحالي، وسجل ثمانية وعشرين هدفا وصنع ثمانية أهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية