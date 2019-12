مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم عربي خلال الميركاتو الشتوي

المغربي حكيم زياش مرشحا بقوة للانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد [انترنت]

بات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، مرشحا بقوة للانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، الراغب في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن المدير الفني لـ”الشياطين الحمر”، النرويجي أولي غونار سولشاير، مهتم بالحصول على خدمات النجم المغربي المتألق بشكل لافت رفقة العملاق الهولندي.

وترغب الإدارة التقنية لمانشستر يونايتد، في تعزيز تركيبة الفريق بأسماء كبيرة ووازنة تملك القدرة على تقديم الإضافة المرجوة، وتراهن بذلك على استقطاب نجم “أسود الأطلس”، الذي يتسم بمرونة تكتيكية، ويجيد اللعب كصانع ألعاب، بالإضافة إلى نزعته الهجومية الواضحة التي تخول له تسجيل العديد من الأهداف.

وتقدر القيمة السوقية لابن الـ26 عاما، بنحو 45 مليون يورو، ولكن يتوقع أن يطلب أياكس مبلغا أكبر، للتخلي عن خدمات صانع ألعابه وأهدافه.

وكان زياش محط أنظار أندية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على غرار ريال مدريد، وأرسنال، وليفربول، وروما، ولكنه لم يتوصل بأي عرض مغر، ليقرر البقاء في أياكس، بعدما مدد عقده مع الفريق الهولندي إلى غاية صيف عام 2022

