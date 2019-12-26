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طقطق يساهم في فوز البورسعيدي على حساب طلائع الجيش

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح مفتاح المحترف الليبي طقطق في قيادة فريقه المصري البورسعيدي للفوز على حساب طلائع الجيش المصري على استاد الجيش بالسويس في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

طقطق لم يسجل الهدف بل كان وراءه عندما نجح في فتح المجال أمام زميله أحمد ياسر في الدقيقة التاسعة والثلاثين بتمريرة حاسمة قادت فريقه لتحقيق النقطة الحادية عشر ليحتل بها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.

ويواصل طقطق بهذا التألق نجاحه المستمر في تجربته المصرية رفقة مدربه إيهاب جلال الذي كان وراء قدومه إلى الفريق المصري الصيف الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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