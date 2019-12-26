بقيادة الهوني.. الترجي يستعد لمواجهة فيتا كلوب

يستهل الترجي التونسي بقيادة النجم الليبي حمدو الهوني، الجمعة، مبارياته في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على المركز الخامس في المونديال بمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعب رادس.

وتصدّر الترجي المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط جمعها من فوزه الأول على الرجاء المغربي خارج أرضه بثنائية نظيفة وبفوزه في الجولة الثانية على حساب شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد.

وسيحاول الترجي الاستمرار في الصدارة واستثمار المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق الكونغولي متذيل المجموعة دون أي نقطة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل الجزائري وفي اللقاء الثاني أمام الرجاء البيضاوي على أرضه في الكونغو.

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