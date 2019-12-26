مان سيتي يحل ضيفا على وولفرهامبتون

يسعى وولفرهامبتون للاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم حين يستضيف مانشستر سيتي على ملعب مولينيو في ختام الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

مانشستر سيتي لم يرمي المنديل في منافسات الدوري الإنجليزي خاصة عقب فوزه الأخير على ليستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيحاول الاستفادة من اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين فريقي ليفربول وليستر سيتي مساء اليوم.

وتمثل المباراة أهمية كبرى بالنسبة لوولفرهامبتون الذي يتواجد في المركز السادس برصيد ثمانية وعشرين نقطة.

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