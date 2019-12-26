منتخب اليد يدخل مرحلة الاستعدادات الأخيرة لبطولة أفريقيا

باشر المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته في المرحلة الأخيرة في تونس استعدادا للمشاركة في نهائيات في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في تونس في السادس عشر من شهر يناير القادم، حيث يسعى لضمان مقعد مؤهل لنهائيات كأس العالم القادمة.

وانتقل رئيس اتحاد الكرة اليد الصديق الفوناس إلى تونس للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني، كما التقى بالجهاز الإداري والفني لمتابعة سير الاستعدادات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمنتخب قبل بداية الاستحقاق القاري الذي يؤهل ستة منتخبات لنهائيات كأس العالم.

وخاض المنتخب الوطني لكرة اليد قبل هذا المعسكر ثلاث تجمعات سابقة بقيادة الجهاز الفني الذي يقوده التونسي منذر الصغير ومساعده محمد ارحومة.

ويعمل القائمون على المنتخب الوطني لتأهله إلى النهائيات المونديالية رغم صعوبة الظروف وتوقف نشاط اللعبة منذ الصيف الماضي لكن الاعتماد على جاهزية اللاعبين المحترفين وخبرة المحليين منهم سيكون من صميم عمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ووقع منتخب كرة اليد في مجموعة تضم منتخبات أنغولا والغابون ونيجيريا وهى مجموعة ليست بالصعبة أو السهلة في التوقيت ذاته

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