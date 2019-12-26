الترهوني يُسجّل أول أهدافه في الدوري المصري

قاد المحترف الليبي في صفوف سموحة المصري محمد الترهوني فريقه لتحقيق فوز هام على حساب نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الإسكندرية لحساب الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وتقدّم سموحة في النتيجة عن طريق رونالدو وانجا في الدقيقة السابعة والأربعين بأسيست من محمد الترهوني الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين.

وقلص الجونة الفارق عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة السادسة والسبعين، ليرفع سموحة بهذا الفوز رصيده للنقطة السابعة عشر في الترتيب الرابع بصورة مؤقتة بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر على لائحة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

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