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الترهوني يُسجّل أول أهدافه في الدوري المصري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المحترف الليبي في صفوف سموحة المصري محمد الترهوني فريقه لتحقيق فوز هام على حساب نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الإسكندرية لحساب الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وتقدّم سموحة في النتيجة عن طريق رونالدو وانجا في الدقيقة السابعة والأربعين بأسيست من محمد الترهوني الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين.

وقلص الجونة الفارق عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة السادسة والسبعين، ليرفع سموحة بهذا الفوز رصيده للنقطة السابعة عشر في الترتيب الرابع بصورة مؤقتة بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر على لائحة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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