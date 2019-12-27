ناشئو زوارة يخوضون بطولة شمال أفريقيا

سيشارك ناشئو مدرسة نادي الجزيرة زوارة في بطولة شمال أفريقيا التنشيطية لكرة القدم، والتي ستحتضنها مدينة جرجيس التونسية تحت تنظيم وإشراف نادي ترجي جرجيس التونسي.

ويخوض ناشئو الجزيرة هذه البطولة من مواليد 2006/2007، 2007/2008، في النسخة التي ستشارك فيها 12 مدرسة وأكاديمية للناشئين من دول ليبيا وتونس المستضيفة والجزائر، وتشارك مدرسة الجزيرة 31 لاعبا في هذه النسخة تحت إشراف المدربين حافظ خمير وعماد شاروف .

وكانت مدرسة الجزيرة قد توجت بلقب النسخة الأولى للبطولة في مشاركتها الثالثة منذ افتتاحها من جديد.

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