ليفربول يواصل الإبتعاد في صدارة البريمرليغ

تقرير 218

جمعت مواجهة قمة المرحلة 19 من البريمرليغ بين المتصدر والوصيف على ملعب كينغ باور، فصدام ليفربول بمضيفه ليستر سيتي كان وجهة لكل متابعي كرة القدم الإنجليزية في سهرة البوكسنغ داي.

ودخل ليفربول المواجهة منتشيا بتتويجه بمونديال الأندية، ولاحت الفرص أمام لاعبيه عبر أرنولد وصلاح، قبل أن تأتي الدقيقة 30 موعد الهدف الأول برأسية البرازيلي فيرمينيو معلنا مواصلة تألق الريدز، وبعدها حاول نابي كيتا، والإنقاذ كان عنوانا للحارس كاسبر شمايكل .

وفي الشوط الثاني تحصل ليفربول على ضربة جزاء تمكن ميلنر من تسجيلها فور دخوله بديلا في الدقيقة 70، وبعد دقائق عزز فيرمينو سيطرة الريدز بالهدف الثالث وسط فرحة من المدرب كلوب، ليختتم الظهير أرنولد رباعية ليفربول التي جعلته يبتعد بصدارة البريمرليغ بفارق 13 نقطة عن ليستر وبوجود مباراة مؤجلة، ليحسم جولة الشتاء ويتوج نفسه نظريا بالبريمرليغ الذي ابتعد عنه لسنوات طوال.

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