أنباء تقرب مؤيد اللافي من إسبانيا

نشرت صحف جزائرية أخبار مفادها تلقى اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي عرضا من نادي ملقا الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية للإنتقال إليه من نادي اتحاد العاصمة الجزائري في فترة الانتقالات الحالية .

وقد شهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقات بين مؤيد وناديه وصلت للمقاطعة والتغيب عن التدريبات إثر تأخر الاستحقاقات المالية لأشهر عديدة ، وكان اللافي قد وقع عقده مع اتحاد العاصمة في الانتقالات الشتوية الفائتة في شهر ديسمبر عام 2018 قادما من نادي الشباب السعودي الذي خاض معه تجربة قصيرة بعد أن انتقل إليه مؤيد من ناديه الأم الأهلي طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية