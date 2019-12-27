اخبار الرياضة

أنباء تقرب مؤيد اللافي من إسبانيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحف جزائرية أخبار مفادها تلقى اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي عرضا من نادي ملقا الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية للإنتقال إليه من نادي اتحاد العاصمة الجزائري في فترة الانتقالات الحالية .

وقد شهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقات بين مؤيد وناديه وصلت للمقاطعة والتغيب عن التدريبات إثر تأخر الاستحقاقات المالية لأشهر عديدة ، وكان اللافي قد وقع عقده مع اتحاد العاصمة في الانتقالات الشتوية الفائتة في شهر ديسمبر عام 2018 قادما من نادي الشباب السعودي الذي خاض معه تجربة قصيرة بعد أن انتقل إليه مؤيد من ناديه الأم الأهلي طرابلس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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