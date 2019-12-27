عودة الحياة إلى ملعب جودة

افتتح يوم الخميس ملعب الراحل بشير جودة في المدينة الرياضية بالمرج، بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأقيمت مباراة ودية في افتتاح الملعب بين فريق الهلال وفريق مختلط من المنطقة الشرقية، انتهت بتفوق فريق الهلال بثلاثة أهداف لهدفين، وقد شهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي السابق صالح اصميدة .

يذكر أن الملعب ظل لمدة تقارب 20 عاما دون صيانة وكان من المفترض أن ينتهي العمل به بداية العام الحالي لاستضافة بعض مباريات الدوري الليبي لكرة القدم لولا الظروف القائمة في البلاد .

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