الاتحاد الليبي للتجديف يزور سد وادي كعام

قام وفد من الاتحاد الليبي للتجديف بزيارة إلى مدينة زليتن تخللتها جولة استطلاعية لسد وادي كعام لدراسة مدى إمكانات السد للاستفادة منه في تنظيم بعض الدورات التعليمية والتدريبية وبعض البرامج .

ويسعى الاتحاد الليبي للتجديف جاهدا خلال المرحلة القادمة لتنفيذ خطته خلال عام 2020، بتوسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الرياضة ونشرها في عدد من المناطق التي تملك مناخا مناسبا لها، ليعود ذلك بالإيجاب على المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار، وسيسعى الاتحاد الليبي للتجديف إلى القيام بزيارات مماثلة إلى مدن أخرى في الأيام القادمة متى توفرت الظروف لمثل هذه الزيارات .

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