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خواكين يقرر الإستمرار “لموسم جديد” في الليغا

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال بيتيس توصله لاتفاق بتجديد عقد قائده المخضرم خواكين سانشيز موسما إضافيا ينتهي عام 2021.

وأشار النادي الأندلسي عبر موقعه إلى أن جناحه سيواصل الدفاع عن ألوانه لموسم إضافي حتى نهاية الموسم القادم، وأوضح الفيردي بلانكوس أن صاحب الثمانية والثلاثين عاما يعد أهم اللاعبين في الفريق بفضل خبرته الكبيرة في الدوري الإسباني الذي لعب فيه منذ بداية الألفية الثانية قبل أن يخوض العديد من التجارب مع فالنسيا وملقة وفيورنتينا قبل العودة إلى ملعب بينتو فيامارين عام 2015، وخوضه 51 مباراة دولية مع منتخب الماتادور الإسباني .

وكان خواكين قد حطم الرقم القياسي كأكبر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة بعمر 38 عاما و 140 يوما، محطما رقم أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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