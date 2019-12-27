اخبار الرياضة

زلاتان يقترب من العودة للروسونيري

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وافق على الانضمام إلى ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

وأفادت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” بأن إبراهيموفيتش قد وافق على عرض النادي اللمباردي المقدم له منذ الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يصل النجم السويدي إلى ميلانو خلال الأيام المقبلة، وأضافت الصحيفة أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق سيعود من خلاله زلاتان إلى الروسونيري في تجربة جديدة لكن الطرفين يستكملان اللمسات الأخيرة للصفقة .

ومن المتوقع أن ينضم إبراهيموفيتش إلى ميلان بعقد يمتد إلى 6 أشهر مقابل 3 ملايين يورو مع خيار التجديد لعام إضافي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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