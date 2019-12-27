زلاتان يقترب من العودة للروسونيري

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وافق على الانضمام إلى ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

وأفادت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” بأن إبراهيموفيتش قد وافق على عرض النادي اللمباردي المقدم له منذ الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يصل النجم السويدي إلى ميلانو خلال الأيام المقبلة، وأضافت الصحيفة أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق سيعود من خلاله زلاتان إلى الروسونيري في تجربة جديدة لكن الطرفين يستكملان اللمسات الأخيرة للصفقة .

ومن المتوقع أن ينضم إبراهيموفيتش إلى ميلان بعقد يمتد إلى 6 أشهر مقابل 3 ملايين يورو مع خيار التجديد لعام إضافي.

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