تشيلسي يتعثر.. واليونايتد يتقدم في البريمرليغ

تعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة على ملعبه ستامفورد بريدج أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون مقابل في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم ساوثهامبتون في النتيجة منذ الدقيقة 31 عن طريق مايكل أوبافيمي بعد تسديدة في الزاوية اليمنى للحارس كيبا، وعزز ساوثهامبتون التقدم في الدقيقة 73 بواسطة ناتان ريدموند مستغلا خطأ دفاعيا للبلوز .

وبهذه الخسارة توقف رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي للمركز 14 في جدول الترتيب.

من جانبه اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي استضافها ملعب أولد ترافود .

ورغم تقدم نيوكاسل منذ الدقيقة 17 عن طريق ماتيو لونغستاف، رد الشياطين الحمر بقوة في الشوط الأول وعدل النتيجة في البداية عن طريق أنتوني مارسيال في الدقيقة 24، ليضيف الواعد غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يختتم المتألق ماركوس راشفورد أهداف الشوط الأول بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني عاد مارسيال ليضيف رابع أهداف مانشستر في الدقيقة 51.

فوز رفع رصيد الشياطين الحمر عند 28 نقطة في المركز السابع فيما توقف نيوكاسل عند 25 نقطة في المرتبة العاشرة .

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