تتويج شباب صبراتة أبطالا للميني فوت

تقرير

مباراة ودية بين أشبال صبراتة وصرمان، وعرض في فنون الكاراتيه قدمه رياضيو نادي الوفاق كان هو بداية الختام لبطولة النخبة الدولية لكرة القدم المصغرة (الميني فوت) على ملعب الشاطئ بمنطقة عقبة في مدينة صرمان .

ومع حلول المساء جاء الموعد المنتظر بين فريقي طلائع قرية ناصر وشباب صبراتة، اللذين وصلا للمباراة النهائية بعد مشوار طويل قارعا فيه 10 فرق من الساحل الغربي والجبل و طرابلس وبني وليد وزليتن .

جمهور متحمس ومتيم بحب كرة القدم، ملأ مدرجات ملعب الشاطئ ، ولم يخيب لاعبو فريقي الشباب والطلائع ظنه، فقدموا مباراة حماسية تليق بنهائي البطولة والتي انتهت بهدفين لشباب صبراتة توجوا بهما أبطالا للنسخة الأولى من البطولة.

ختاما انتهت البطولة وتسلم الأبطال جوائزها وكأسها الغالية عليهم، ولعل الفائز الأكبر هو الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في المنطقة الخامسة الذي أشرف على البطولة وساهم بشكل كبير في إنجاحها .

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