الككلي لـ218: النصر جاهز للجولة الثالثة من الكونفدرالية

أبدى محمد الككلي مدرب فريق النصر رغبته في تحقيق نتيجة الفوز على حساب فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من الكونفدرالية في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا.

وقال الككلي في تصريحاته لـ218 إن التحضيرات تسير بشكل إيجابي ومهند أبوعجيلة وأسامة البدوي سيكونان من ضمن الأسماء التي ستمثل النصر بصورة أساسية في المباراة القادمة كما نفى تواجد فراس شليق في المباراة القادمة لعدم جاهزيته.

ويتواجد النصر في المركز الرابع في مجموعة بعدما حصد نقطة واحد في مباراتين إذ تعادل في الأولى أمام دجوليبا المالي وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثية نظيفة.

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