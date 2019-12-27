منتخب ليبيا يبدأ الاستعدادات بتجمعات للاعبين المحليين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الليبي “24” لاعب للدخول في تجمعين في المنطقة الشرقية والغربية .

وشهدت القائمة استدعاء أسماء شابة وتم استبعاد عدد من الأسماء التي سبق وأن كانت نواة للمنتخب الليبي، وضمت القائمة كلا من في حراسة المرمى عبد الحكيم التركي، و مراد الوحيشي، و جواد رزق، وفي خط الظهر . طاهر بن عامر، وسعد جبارة ،وبوبكر بوعقيله ،ومعتصم صبو، ومعاذ العمامي، وعبد الله جديدو، وصلاح فكرون، وفي خط الوسط محمد الأجنف، وعلاء القجدار،وأحمد القديري، وبلقاسم رجب، ومالك الرابطي، والشامخ العبيدي، وربيع شادي، وعمران التاورغي ، وعبد الله بلعم ، ومحمد الغنيمي، وفي الهجوم معاذ عيسى، ومعتز المهدي ، وخالد مجدي، ومحمد التاورغي .

وسيدخل المنتخب في تجمع للاعبين المحليين في المنطقة الشرقية يضم لاعبي أندية المنطقة، وتجمع آخر في المنطقة الغربية للاعبين أندية المنطقة الغربية .

ويستعد المنتخب الليبي لخوض تصفيات أمم أفريقيا حيث سبق وأن لعب مباراتين خسر الأولى أمام تونس وحقق الفوز على تنزانيا وسيواجه غينيا الاستوائية في الجولة المقبلة .

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