النصر يضع اللمسات الأخيرة لموقعة بيدفيست

يواصل النصر تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت تدريبات النصر تواجد جميع اللاعبين والطاقم الإداري والفني بقيادة المدرب محمد الككلي، وتركزت تحضيرات النصر قبل يوم واحد من المواجهة على الجانب التكتيكي والخطة الموضوعة من الطاقم الفني.

وكان الككلي قد أكد في تصريحات لـ218 أن الفريق سيقدم كل شيء لأجل العودة من جنوب أفريقيا بنتيجة تسهل له الطريق قبل مباريات الإياب.

وستقام المباراة يوم الأحد في تمام الساعة السادسة على ملعب بيدفيست في مدينة جوهانسبيرغ حيث يأمل النصر بتقديم أفضل أداء للخروج بنتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن المركز الأخير في المجموعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية