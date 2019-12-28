فيدال يقاضي البارسا.. والإنتر يراقب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة تقدم بشكوى ضد النادي الكاتالوني بسبب عدم دفع مكافآت متأخرة له منذ الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فيدال تقدم بالشكوى لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني ضد ناديه برشلونة في الخامس من ديسمبر الجاري وذلك عن طريق محاميه، حيث طالب فيدال ناديه بدفع مليونين وأربعمئة ألف يورو.

وينص عقد اللاعب التشيلي على حصوله على قرابة ميلوني يورو في حال خوضه ستين مباراة بقميص البلوغرانا إلا أن اللاعب لم يصل لهذا الرقم حتى الآن، وجاء رد برشلونة أن البند المذكور في العقد حدد بمشاركة فيدال في ستين مشاركة لمدة خمس وأربعين دقيقة على الأقل.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ربطت انتقال آرتورو فيدال إلى إنتر ميلانو خلال الانتقالات الحالية بطلب من المدرب أنطونيو كونتي حيث يسعى لتعزيز خط وسط النيراتزوري ويملك علاقة قوية مع اللاعب التشيلي بعدما دربه في يوفنتوس.

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