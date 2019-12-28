الهادي يتأهل رفقة فريقه لنهائي كأس ولي العهد الكويتي

تأهل فريق العربي الكويتي الذي يلعب في صفوفه المحترف الليبي السنوسي الهادي، إلى دور ربع النهائي من كأس ولي العهد الكويتي، على حساب نادي القادسية في ديربي الكويت.

وقد شارك السنوسي أساسيا منذ بداية المباراة، وقدم مردودا جيدا إلى أن تم استبداله في أواخر دقائق المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في شوطيها، ثم حسمها العربي لمصلحته عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بسبعة مقابل ستة.

وسيلتقي فريق العربي الكويتي في دور الثمانية من بطولة الكأس نادي برقان يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.

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