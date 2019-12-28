اتحاد التجديف يزور سد كعام بزليتن

أخبار ليبيا24

نظم الاتحاد الليبي للتجديف اليوم السبت زيارة لسد وادي كعام في مدينة زليتن .

وبحسب الاتحاد الليبي للتجديف فان الهدف وراء الزيارة الاستطلاع لسد وادي كعام للتعرف على الإمكانيات المتاحة لتنظيم دورات تدريبية في عديد الأنشطة والبرامج لرياضة التجديف.

وحضر الزيارة المهندس نورالدين الكريكشي رئيس الاتحاد الليبي للتجديف ونائبه فتحي الشائب والمدرب الوطني زاهر فنص إضافة الى مصطفى بن محمود نائب رئيس النادي البحري زليتن.

ويقوم الاتحاد الليبي للتجديف منذ فترة بزيارات إلى عدد من المناطق الليبية لدعم ونشر رياضة التجديف في عديد الأندية الرياضية البحرية.

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