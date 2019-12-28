تعرف على موعد مباراة اعتزال اللاعب الدولي “طارق التائب”!!

القاهرة-العنوان

أكد اللاعب الدولي ونجم منتخب ليبيا السابق طارق التائب أن موعد مباراة اعتزاله بين الهلال السعودي والأهلي المصري، سيتم تحديده اليوم السبت.

وقال اللاعب الدولي طارق التائب خلال زيارته إلى مقر النادي “التقيت رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري محمود الخطيب ورحب بمباراة اعتزالي بين فريقه والهلال السعودي”.

في تصريحات خص بها قناة الأهلي المصري أضاف التائب “المباراة ستكون في الفترة من 15 إلى 30 يناير المقبل، وسيكون المهرجان بشكل رائع وبمشاركة نجومأ أبرزهم محمد الدعيع، ياسر القحطاني، عبداللطيف الغنام، ماجد المرشدي وأسامة هوساوي”، مشيرا إلى المباراة لن يشارك فيها أي نجم أوروبي.