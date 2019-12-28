“عودة السلطان”.. ميلان يتعاقد مع إبراهيموفيتش

“عدت إلى ناد أحترمه بشدة ولمدينة أحبها. سأقاتل مع زملائي لتغيير مسار الفريق هذا الموسم، وسأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في تحقيق أهدافنا”، كان هذا أول تصريح يدلي به اللاعب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تعاقده رسميا مع نادي ميلان.

وسبق أن قضى إبراهيموفيتش موسمين مع الميلان بين 2010 و2012، خاض فيها 85 مباراة، وسجل فيها 56 هدفا، وصنع 24 مثلها ، ساهمت بشكل كبير في تتويج الروسونيري بآخر بطولة يحققها في الكالتشيو قبل 8 أعوام ، إلى جانب كأس السوبر الإيطالي.

كما نصب نفسه هدافا للفريق في الموسم الأول بـ14 هدفا رفقة البرازيليين ألكسندر باتو وربينهو، وهدافا للدوري بأكمله في الموسم الثاني له مع الفريق اللومباردي بـ28 هدفا .

وبعد 7 سنوات قضاها متنقلا بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، سيرتبط زلاتان الآن بعقد يمتد لنهاية الموسم مع فريقه القديم الجديد، في صفقة قد تكون عادلة ومناسبة للطرفين، فالنجم السويدي قد بلغ من العمر 38 عاما.

لكنه في الوقت نفسه، يملك من اللياقة البدنية والخبرة الطويلة والشخصية القوية، ما يؤهله لتقديم الإضافة التي يحتاجها الميلان، في الوقت الراهن على الأقل.

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