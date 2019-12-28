اختتام بطولة التضامن لذوي الإعاقة الحركية في بنغازي

بكراسيهم المتحركة تنافس لاعبو أربعة فرق من المنطقة الشرقية على بطولة التضامن الأولى في كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.

ويُشرف نادي بنغازي الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على تنظيم هذه البطولة التنشيطية برعاية مركز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة التابع لصندوق التضامن الاجتماعي بهدف تنشيط لعبة كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية في بنغازي.

وبسواعد لاعبيه وهمتهم، حقق نادي بنغازي أ الترتيب الأول وضمن بنغازي ب الترتيب الثاني فيما جاء فريق نادي المروج من المرج ثالثا وحل إرادة الجبل من البيضاء رابعا في آخر ترتيب البطولة.

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