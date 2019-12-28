اخبار الرياضة

اختتام بطولة التضامن لذوي الإعاقة الحركية في بنغازي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بكراسيهم المتحركة تنافس لاعبو أربعة فرق من المنطقة الشرقية على بطولة التضامن الأولى في كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.

ويُشرف نادي بنغازي الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على تنظيم هذه البطولة التنشيطية برعاية مركز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة التابع لصندوق التضامن الاجتماعي بهدف تنشيط لعبة كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية في بنغازي.

وبسواعد لاعبيه وهمتهم، حقق نادي بنغازي أ الترتيب الأول وضمن بنغازي ب الترتيب الثاني فيما جاء فريق نادي المروج من المرج ثالثا وحل إرادة الجبل من البيضاء رابعا في آخر ترتيب البطولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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