مانشستر سيتي يتعثر للمرة الخامسة هذا الموسم

احتضن ملعب مولينيو ختام جولة البوكسنغ داي من البريمرليغ بين حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مانشستر سيتي الذي رحل لمواجهة وولفرهامبتون في الأسبوع التاسع عشر الذي تغلب عليه في أكتوبر الماضي على ملعب الاتحاد .

ولم تمض إحدى عشرة دقيقة فقط حتى طرد الحكم مارك أتكينسون حارس السيتي إيدرسون بعد تدخل عنيف خارج منطقة الجزاء، السيتي لم يبق متفرجا وتمكن بفضل سرعة الجزائري رياض محرز من الحصول على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفار لكن رحيم ستيرلينغ أهدر التسجيل وأعاد الحكم تنفيذها من جديد لدخول اللاعبين لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ ليعيدها ستيرليغ في الشباك بعد عناء، ومع انطلاق الشوط الثاني ورغم النقص العددي عاد ستيرليغ لإضافة الهدف الثاني للسيتزن بعد تمريرة من البلجيكي دي بروين .

وولفرهامبتون لم يتوقف وبإصرار لاعبيه تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الخامسة والخمسين بتسديدة أرضية قوية من آداما تراوري سكنت شباك الحارس كلاوديو برافو، جنون المباراة لم يتوقف عند هذا الحد حيث عاد تراوري لصناعة هدف التعادل للمكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة الثانية والثمانين.

ومع وصول المباراة للدقائق الأخيرة اخترق الظهير مات دوهيرتي دفاع السيتي بعد تناقل للكرة مع خيمينيز ليسكن الكرة داخل شباك أبطال إنجلترا والذين ابتعدوا عن المنافسة والدفاع عن اللقب ليصبح وولفرهامبتون ثاني فريق يتغلب على السيتي ذهابا وإيابا بقيادة غوارديولا بعد تشيلسي موسم 2016-2017 ليرفع رصيده عند ثلاثين نقطة في المركز الخامس، فيما لايزال السيتي في المركز الثالث بفارق أربع عشرة نقطة خلف ليفربول المتصدر وليستر سيتي.

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