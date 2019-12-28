“الهوني والورفلي” يشاركان الترجي والرجاء انتصارتهما بأبطال أفريقيا

شارك لاعب منتخبنا الوطني حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف حيث قدم الهوني مباراة جيدة وأضاع العديد من الفرص وسط حضور جمهور غفير في الملعب الأولمبي برادس.

وبعد هذا التعادل رفع بطل النسخة الماضية رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق نقطة واحدة على الرجاء المغربي فيما حقق فيتا كلوب أول نقطة له في دور المجموعات ليأتي في المركز الأخير .

ومن جانبه ساهم لاعب منتخبنا الوطني سند الورفلي في انتصار الرجاء المغربي الثاني على التوالي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بفوزه على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد.

وشارك الورفلي في المباراة كاملة وقدم الإضافة لتشكيلة المدرب المغربي جمال السلامي طيلة التسعين دقيقة، حيث سجل أهداف الرجاء خلال المباراة كل من الكونغولي مالانجو في الدقيقة الحادية والخمسين، وسفيان رحيمي بعدها بثلاث دقائق، ليحقق الرجاء انتصاره الثاني واصلا للنقطة السادسة في المجموعة ليتأخر بنقطة واحدة عن الترجي.

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