ميركاتو 2019.. صفقات أشعلت الموسم وأخرى “مرت مرور الكرام”

كان عام 2019 مثيرا على صعيد انتقالات اللاعبين، وشهد العديد من الصفقات الكبيرة بسبب رغبة الفرق الأوروبية الكبرى في تدعيم صفوفها، وتغطية نقاط الضعف الموجودة فيها، لتعزيز حظوظها في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وشهدت الليغا الإسبانية حركة كبيرة في صفوف الفرق الكبرى التي سعت لتعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين لتعويض الإخفاق الأوروبي الكبير، حيث خسرت فرق الليغا لقب دوري أبطال أوروبا لصالح الأندية الإنجليزية لأول مرة منذ العام 2014.

وقامت الأندية الإنجليزية خلال الصيف بعدد من الصفقات الجيدة ولكنها لم ترتقِ لمستوى الصفقات التي اعتادت أندية البريمرليغ على عقدها في السنوات الماضية.

وفي إيطاليا كان ميركاتو إنتر ميلان هو الأبرز، حيث استقدم النيرازوري عدة لاعبين مميزين في إطار سعيه لإنزال اليوفي عن عرشه، والعودة لمنصات التتويج من جديد.

وشهد سوق الانتقالات في ألمانيا حركة عادية للغاية، واقتصرت الصفقات المميزة في البوندسيلغا على فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، مع حفاظ نادي لايبزيج على أبرز نجومه في الموسم الماضي.

ولم تشهد السوق الفرنسية حركة كبيرة في ظل معاناة الأندية الفرنسية من مشاكل اقتصادية، وتبقى صفقات نادي باريس سان جيرمان هي الأفضل في الميركاتو الفرنسي.

ومن خلال هذا التقرير سوف نلقي نظرة أبرز وأفضل الانتقالات عام 2019، ومدى نجاح اللاعبين في فرقهم الجديد:

1. البلجيكي إيدين هازارد: حقق اللاعب البلجيكي إيدين هازارد حلمه أخيرا بارتداء قميص ريال مدريد بعد أن انتقل إليه قادما من نادي تشلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه أسترليني.

لكن بداية النجم البلجيكي مع النادي الملكي لم تكن موفقة، حيث عانى من إصابة قبل بداية الموسم، وبعد عودته من الإصابة لم يقدم النجم البلجيكي المستوى المأمول منه، ووجد صعوبة في التأقلم مع الدوري الإسباني، ولم يسجل هازارد مع الريال سوى هدف واحد حتى الآن.

2. الفرنسي أنطوان غريزمان: لم يشكل انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مفاجأة نظرا لوجود العديد من التقارير التي ربطت اللاعب الفرنسي بالنادي الكاتلوني منذ بداية العام 2019، وبلغت قيمة الصفقة 120 مليون يورو.

ولم تكن بداية غريزمان سهلة مع الفريق الكاتلوني شأنه شأن هازارد، ولم يقدم النجم الفرنسي الأداء المنتظر الذي يجعله يدخل لقلوب مشجعي البلوغرانا، ويبدو أن النجم الفرنسي لم يتأقلم بعد مع أسلوب البلوغرانا.

3. البلجيكي روميرو لوكاكو: يعد انتقال المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي من أهم الصفقات التي حدثت في العام 2019، وبلغت قيمة الصفقة 73 مليون يورو ليكون لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ النيرازوري.

وكانت بداية لوكاكو مع النادي الإيطالي مميزة، واستطاع تشكيل ثنائية رائعة مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز وسجل مع الفريق 14 هدف حتى الآن.

4. البرتغالي جواو فيلكس: صفقة مميزة قام بها أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل الفرنسي أنطونيو غريزمان، ودفع الروخو بلانكوس 120 مليون يورو لفريق بنفكيا البرتغالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

وكانت بداية جواو مع الروخو بلانكس مقبولة نوعا ما، واستطاع إحراز عدة أهداف، ولكن التخبط الذي يعيشه الروخو بلانكوس على صعيد النتائج جعل الأضواء تبتعد عنه قليلا.

5. ماتياس دي ليخت: استطاع يوفنتوس الإيطالي كسب ود مدافع أياكس الشاب ماتياس دي ليخت الذي انتقل إليه في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

ولم تكن بداية دي ليخت جيدة في الكالتشيو، حيث ظل أسير مقاعد البدلاء في الجولات الأولى، قبل أن تتيح إصابة المدافع كيليني الفرصة للاعب الشاب للعب كأساسي، وقدم مستويات جيدة، إلا أن كثرة ركلات الجزاء التي تسبب بها بسبب لمس الكرة بيده جعلت أسهمه تنخفض قليلا لدى عشاق السيدة العجوز.

6. الإنجليزي هاري ماغواير: حقق المدافع الإنجليزي هاري ماغواير البالغ من العمر 26 عاما حلمه منذ الصغر باللعب لفريق مانشستر يونايتد بعد أن انتقل إليه قادما من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وقامت إدارة الفريق الإنجليزي بمنح ماغواير شارة الكابتن وقدم المدافع أداء جيد مع الشياطين الحمر.

7. البرازيلي فيليبي كونتينيو: استقدم بايرن ميونخ الألماني اللاعب البرازيلي فيليبي كونتينيو من فريق برشلونة على سبيل الإعارة، وبلغت قيمة الإعارة 8.5 مليون يورو، مع وجود بند يتيح للنادي البافاري شراء اللاعب بقيمة 120 مليون يورو بعد انتهاء الإعارة.

وقدم كونتينيو مستوى متذبذبا مع الفريق البافاري، فظهر في بعض المباريات بمستويات كبيرة، في حين كان مستواه عاديا في لقاءات أخرى.

8. البرتغالي جواو كانسيلو: يعد تعاقد نادي مانشستر سيتي مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو قادما من يوفنتوس الإيطالي أبرز صفقات السيتي لهذا الصيف، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 65 مليون يورو، حيث دفع السيتي 37 مليون يورو لليوفي بالإضافة لانتقال الظهير البرازيلي دانيلو لصفوف السيدة العجوز.

ولكن هذه الصفقة لم تكن ناجحة للنادي الإنجليزي فلم يقدم اللاعب البرتغالي الإضافة المطلوبة، وظل حبيس دكة الاحتياط.

9. الهولندي فرانكي دي يونج: انتقل النجم الهولندي الشاب فرانكي دي يونج من صفوف أياكس الهولندي إلى برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وقدم اللاعب الهولندي أداء جيد مع البلوغرانا، إلا أن الجماهير ما زالت تنتظر منه الكثير.

10. الصربي لوكا يوفيتش: دفع تألق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع إنتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي فريق ريال مدريد للتعاقد معه في صفقة بلغت قيمتها 60 يورو.

ولكن اللاعب الصربي لم يستطع أن يثبت نفسه مع النادي الملكي حتى الآن، وظل أسير دكة البدلاء ولم يسجل حتى الآن سوى هدف واحد.

11. الألماني ماتس هوملز: عاد الألماني ماتس هوملز إلى صفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند بعد أن قضى في صفوف بايرن ميونخ 3 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 37 مليون يورو.

وشكلت عودة المدافع الألماني لصفوف إضافة مهمة لدفاع الفريق الذي أصبح أقوى بوجود القائد هوملز.

12. الأرجنتيني ماورو إيكاردي: استطاع باريس سان جيرمان استغلال سوء العلاقة بين إنتر ميلان وهدافه ماورو إيكاري من أجل الحصول على خدمات الهداف الأرجنتيني على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو مع أحقية الشراء في نهاية الإعارة بمبلغ 65 مليون يورو.

وقدم النجم الأرجنتيني أداء جيدا مع النادي الباريسي، وسجل العديد من الأهداف في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

13. الإيطالي نيكولا باريلا: شكل انتقال الإيطالي نيكولا باريلا لإنتر ميلان قادما من فريق كالياري إضافة مهمة لوسط النيرازوي، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 45 مليون يورو سيدفعها الإنتر على 3 سنوات.

وقدم اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما أداء جيدا مع النيرازوري استطاع من خلاله كسب ود جماهير النادي وعشاقه.

14. الكوستاريكي كيلور نافاس: انتقل حارس ريال مدريد كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية انتقل بموجبها الحارس الفرنسي أريولا للنادي الملكي.

وأصبح نافاس الحارس الأساسي لفريق العاصمة الفرنسية، وقدم مستويات لافتة في مباريات النادي الفرنسي وخاصة في المباراة التي جمعته بفريقه السابق ريال مدريد والتي جرت في السانتياغو برنابيو وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين، حيث تمكن نافاس من صد العديد من الكرات لأصدقاء الأمس.

15. الويلزي دانيال جيمس: صفقة مهمة قام بها مانشستر يونايتد بناء على نصيحة أسطورته الويلزي راين غيغز، ودفع الشياطين الحمر 15 مليون جنيه أسترليني لفريق سوانزي مقابل الحصول على خدمات الجناح الويلزي الشاب.

وقدم دانيال جميس مستويات مميزة مع المان يونايتد وكان أحد أهم لاعبي اليونايتد في النصف الأول من الموسم.

