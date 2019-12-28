ميسي يتجه لهزيمة “اللاعب الأسطورة”.. ما القصة؟

لا يزال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يُسجّل الإنجازات واحدا تلو الآخر منذ صعود نجمه قبل نحو عشر سنوات، خصوصا بعد انضمامه إلى نادي برشلونة الإسباني، فحتى الآن لم يتمكن أي لاعب من هزيمة اللاعب البرازيلي الأسطورة بيليه في إنجاز أكبر عدد أهداف سُجّلت مع نادٍ واحد، فيما الحقيقة أن ميسي بدأ يُهدد إنجاز بيليه، لكن ليس معروفا الزمن الذي بوسع ميسي أن يطوي فيه “رقم بيليه”.

بيليه لم يلعب في الدوري البرازيلي سوى لنادٍ واحد هو نادي سانتوس، وقد سجّل معه 643هدفاً، وهو الرقم الأكبر عالميا حتى الآن من لاعب واحد مع نادٍ واحد، في حين سجّل ميسي مع برشلونة حتى الآن 618 هدفا، أي أنه يفصله 25 هدفا فقط عن تهديد إنجاز اللاعب البرازيلي الذي اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عام 1990 بأنه “لاعب القرن”.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة عام 2010 فإن ميسي حافظ على وتيرة تهديف بمعدل 50 هدفا بكل موسم، فيما ليس معروفا ما إذا كان ميسي سينتظر حتى نهاية الموسم المقبل لكسر رقم بيليه، أم أنه سيكسر رقم اللاعب الأسطورة هذا الموسم الذي ينتهي في شهر مايو من العام المقبل.

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