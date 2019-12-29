مدينة بنغازي تحتضن بطولة “المرحوم علي حسين البركي” لإختراق الضاحية

بنغازي 29 ديسمبر 2019 (وال) _ انطلقت في المدينة الرياضية ببنغازي بطولة إختراق الضاحية، لمختلف أندية بنغازي، وبمشاركة الفئات العمرية (ناشئين – أواسط – كبار)، تحت إشراف الاتحاد اللييي لألعاب القوي، والاتحاد الفرعي لألعاب القوي بالمنطقة الشرقية.
هذا و كانت نتائج البطولة على النحو الثالي:-
الترتيب الأول/ سهيل عبدالباسط الفيتورى _ نادي برنيق
الترتيب الثانى/ سامي فتاوى أحمد _ نادي برنيق
الترتيب الثالث / حمزة إدريس عبدالواحد _ نادي المجاهد
الترتيب الرابع / خالد سالم الفرجاني _ نادي المجاهد
الترتيب الخامس / عبدالله مفتاح المسمارى _ نادي برنيق
الترتيب الأول فريق نادي المجاهد قمينس
الترتيب الثاني فريق نادي برنيق. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع
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