مدينة بنغازي تحتضن بطولة “المرحوم علي حسين البركي” لإختراق الضاحية

بنغازي 29 ديسمبر 2019 (وال) _ انطلقت في المدينة الرياضية ببنغازي بطولة إختراق الضاحية، لمختلف أندية بنغازي، وبمشاركة الفئات العمرية (ناشئين – أواسط – كبار)، تحت إشراف الاتحاد اللييي لألعاب القوي، والاتحاد الفرعي لألعاب القوي بالمنطقة الشرقية.

هذا و كانت نتائج البطولة على النحو الثالي:-

الترتيب الأول/ سهيل عبدالباسط الفيتورى _ نادي برنيق

الترتيب الثانى/ سامي فتاوى أحمد _ نادي برنيق

الترتيب الثالث / حمزة إدريس عبدالواحد _ نادي المجاهد

الترتيب الرابع / خالد سالم الفرجاني _ نادي المجاهد

الترتيب الخامس / عبدالله مفتاح المسمارى _ نادي برنيق

الترتيب الأول فريق نادي المجاهد قمينس

الترتيب الثاني فريق نادي برنيق. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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