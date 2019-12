مانشستر يونايتد يقفز للمركز الخامس في الدوري

هدفين لمانشستر يونايتد بعد نقطة واحدة يتأهل الي دورى أبطال أوروبا [انترنت]

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد هدفين لينتصر 2-صفر على بيرنلي ويصبح على بعد نقطة واحدة من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم كل علامات الاستفهام المحيطة بالمدرب أولي جونار سولشار وفريقه، سيدخل يونايتد العام الجديد وهو ينافس على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وهو ما يعود جزئيا إلى عدم ثبات مستوى منافسيه بالإضافة لظهور مارسيال وراشفورد كثنائي خطير في الهجوم.

وتلقى خط وسط يونايتد ضربة بغياب بول بوجبا وسكوت مكتوميناي ما منح نيمانيا ماتيتش فرصة نادرة للعب في التشكيلة الأساسية، لكن الفريق الزائر لم يواجه الكثير من المتاعب في التفوق على بيرنلي الذي شاب أداءه الحذر.

واختبر راشفورد الحارس نيك بوب بتسديدة قوية من ركلة حرة ثم سدد في القائم في نهاية هجمة مرتدة سريعة بينما أبعد فيل باردسلي مدافع بيرنلي تسديدة لمارسيال من على خط المرمى في الدقيقة 33.

ونجح المهاجم الفرنسي في افتتاح التسجيل قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول بعدما خطف أندرياس بيريرا الكرة من تشارلي تيلور مدافع بيرنلي ومررها إلى مارسيال ليضعها بسهولة في الشباك.

وواجه فريق المدرب شون دايك صعوبات في صناعة أي فرص حقيقية لكنه كان أكثر إيجابية في الشوط الثاني وتعين على ديفيد دي خيا حارس يونايتد التدخل لإنقاذ تسديدة منخفضة من باردسلي في الدقيقة 68.

وبعد فترة من ضغط بيرنلي، حسم يونايتد الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل دانييل جيمس زميله ماركوس راشفورد في وضع انفراد ليراوغ الحارس بوب ويضع الكرة في الشباك.

وأنهى يونايتد العام بانتصارين متتاليين، بعد فوزه 4-1 على نيوكاسل يونايتد يوم الخميس، وهو شيء أثار سعادة راشفورد.

وقال المهاجم “كان بوسعنا أن نكون أكثر حسما. كان قلبا دفاع بيرنلي يبعدان كل كرة تصل إليهما ولم يكن الأمر سهلا، لكننا أبلينا بلاء حسنا”.

وتكتسب الشراكة بين راشفورد ومارسيال تفاهما رائعا، وأشاد المهاجم الدولي الإنجليزي بزميله الفرنسي الذي سجل هدفين في الفوز على نيوكاسل.

وأضاف راشفورد “كان رائعا مرة أخرى اليوم. بالنسبة لأي مهاجم لا يوجد أفضل من تسجيل الأهداف. هذا يحافظ على مستوى الثقة مرتفعا وأتمنى أن يستمر ذلك لنهاية الموسم”.

