المدافع الليبي محمود بحير يفسخ عقده مع اتحاد تطاوين

فسخ المدافع الليبي محمود بحير عقده رفقة فريق اتحاد تطاوين التونسي بالتراضي حيث يمر النادي بأزمة مالية جعلته يمتنع عن تسديد مستحقات لاعبيه.

وأشار بحير في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إلى أنه لم يتحصل على مستحقاته المالية منذ أربعة أشهر لكنه التزم مع الفريق من ناحية التدريبات والمشاركة معه في منافسات الدوري رغم تدني مستوى نتائج الفريق في مرحلة الذهاب من الدوري.

وعاد اللاعب الليبي إلى العاصمة طرابلس قبل أيام ويمتلك مجموعة من العروض الاحترافية واحد منها من فريق الوحدات الأردني وآخر من الملعب التونسي وذكر أيضا أن فريقا من الدوري البحريني أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

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