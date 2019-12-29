ريال بيتيس يضم “موهبة برشلونة”

انتقل لاعب وسط برشلونة الشاب كارليس ألينيا إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن البلوغرانا في بيان رسمي أن متوسط ميدانه انتقل إلى ريال بيتيس بصورة الإعارة حيث لا يشمل العقد خيار الشراء ويستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يعتمد المدرب إرنسيتو فالفيردي على اللاعب كثيرا خلال الفترات الماضية ليتفق الطرفان على مغادرته بصورة مؤقتة للحصول على دقائق أكثر خلال الموسم.

ويعد انتقال ألينيا إلى ريال بيتيس بمثابة فرصة لإثبات اللاعب لموهبته التي نقلته من فريق اللاماسيا إلى الفريق الأول في برشلونة والعودة لضمان مكان أساسي في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية