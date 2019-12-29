الخسارة العاشرة تُطيح ببيليغريني من تدريب “الهامارز”

أعلن وست هام يونايتد إقالة مدربه التشيلي مانويل بيليغريني بعد الخسارة العاشرة هذا الموسم في البريمرليغ على ملعبه أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأوضح الهامرز في بيانه أن مجلس إدارة النادي شكر المدرب مانويل بيلغريني على خدمته للفريق طيلة ثمانية عشر شهرا منذ استلامه مهمة الإشراف الفني.

وذكرت إدارة وست هام أن مشجعي الفريق يشعرون بخيبة أمل بسبب اتخاذ قرار إقالة بيلغريني لأنه يعد من أفضل الشخصيات التي عملنا معها لكن التغيير مطلوب لإعادة الفريق لمساره الصحيح حسب البيان.

ويأتي وست هام في المرتبة السابعة عشر ضمن ترتيب البريمرليغ بعد مرور عشرين جولة برصيد تسع عشرة نقطة حيث خسر عشر مرات وتعادل في أربع مواجهات وفاز في خمس مباريات.

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