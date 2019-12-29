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موناكو يعين مورينو خلفا لجارديم المقال

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن موناكو الفرنسي التخلي عن مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم وتعيين الإسباني روبرت مورينو المدرب السابق لمنتخب إسبانيا حتى عام 2022.

وأقال موناكو المدرب جارديم بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم وتواجده في المركز السابع بالدوري وتعرضه للخسارة في ثماني مباريات هذا الموسم.

وعقب التخلي عن جارديم عين نادي الإمارة الفرنسية مباشرة المدرب روبيرت مورينو بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2021-2022، حيث أوضح مورينو بأنه وافق على عرض موناكو رغم تلقيه عروضا من العديد من الأندية الأخرى.

وقاد المدرب الإسباني منتخب لاروخا إلى التأهل إلى نهائيات اليورو ليرحل بعد المباراة الأخيرة إثر عودة المدرب السابق لويس أنريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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