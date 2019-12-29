منافسة محتدمة في البريمرليغ للتأهل للمسابقات الأوروبية

تقرير 218

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بعدما تغلب على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل على ملعب تيرف مور في الجولة العشرين من البريمرليغ.

وانتظر الشياطين الحمر دقيقة واحدة قبل نهاية الشوط الأول ليفتتح له الفرنسي أنطوني مارسيال أهداف المباراة، ليعزز ماركوس راشفورد تقدم اليونايتد بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعد انفراده بحارس بيرنلي.

وبعد هذا الفوز تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بإحدى وثلاثين نقطة، ويتوقف رصيد بيرنلي عند أربع وعشرين نقطة ليتواجد في المركز الثالث عشر في الترتيب .

وتعادل توتنهام هوتسبير خارج أرضه أمام مضيفه نوريتش سيتي بهدفين لمثلهما في المباراة التي استضافها ملعب كارو رود ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نوريتش في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة عشر عن طريق ماريو فرانسيس، وعدل لاعب وسط توتنهام كريستيان إيركسن النتيجة من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة والخمسين، لكن نوريتش أضاف الهدف الثاني له في الدقيقة الحادية والستين بعدما سجل سيرجي أورييه بالخطأ في مرمى فريقه، إلا أن المهاجم هاري كين تمكن من إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ليرفع توتنهام رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز السادس، فيما رفع نوريتش سيتي رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة في المركز الأخير.

وحقق إيفرتون انتصاره الثاني على التوالي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي بفوزه على مضيفه نيوكاسل بهدفين مقابل هدف على ملعب سان جيمس بارك. وتقدم التوفيز في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق المهاجم الشاب دومنيك كالفيرت ليوين، وفي الشوط الثاني عدل السويسري “فبيان شار” النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة السادسة والخمسين، ليعود إيفرتون ويتمكن من الفوز بالمباراة بعدما عاد كالفيرت ليوين في الدقيقة الرابعة والستين .

وقفز إيفرتون للمركز العاشر بصورة مؤقتة بخمس وعشرين نقطة، ليحقق المدرب أنشيلوتي انطلاقة مثالية بعدما تغلب الجولة الماضية على بيرنلي بهدف نظيف فيما توقف نيوكاسل عند نفس رصيد نقاط إيفرتون.

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